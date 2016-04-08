Москва, 8 апреля, 2016, 14:01 — ИА Регнум. По данным на 8 апреля общее число стран, вовлеченных в эпидемическое распространение лихорадки Зика, составляет 47. В 13 странах из числа пораженных отмечается увеличение случаев патологии нервной системы новорожденных, сообщили в Роспотребнадзоре.

news-medical.net Вирус Зика

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С начала эпидемии случаи передачи лихорадки Зика половым путем отмечены в шести странах: Аргентине, Чили, Новой Зеландии, США, Франции и Италии.

Общее число пострадавших лиц в странах Американского региона составляет более 200 тыс. человек, в том числе 5 874 с лабораторно подтвержденным диагнозом.

Наиболее сложной в эпидемиологическом плане обстановка сохраняется в Бразилии, где за время эпидемии лихорадки Зика зарегистрировано 6 906 случаев микроцефалии и неврологических нарушений у новорожденных, в том числе 227 с летальным исходом.

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