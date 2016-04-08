Москва, 8 апреля, 2016, 13:45 — ИА Регнум. Поисковая система «Яндекс» проанализировала запросы жителей России на тему путешествий, чтобы выяснить их планы на майские праздники, сообщает РСН. Более четверти пользователей «Яндекса» намерены провести праздники на отечественных курортах.

santour.ru Крымский пляж

По сравнению с прошлым годом ситуация резко изменилась: в 2015 году на первом месте оказалась Турция, а на третьем — Египет.

В 2016 году 28% пользователей «Яндекса» интересовались российскими курортами. Объединенные Арабские Эмираты интересуют 14% пользователей. Далее следует Греция (10% запросов). На четвертом месте — Кипр, набравший 9% запросов. Такое же количество запросов было совершено и в отношении Таиланда.

Среди внутреннего туризма лидирует Крым, за ним следуют Сочи и Анапа.

Кроме того, сервис «Яндекс. Путешествия» подсчитали, какие суммы на поездку готовы потратить россияне. 36% ищут путёвки стоимостью от 30 до 50 тыс. рублей на человека, 31% готов заплатить менее 30 тыс. рублей.

От 50 до 70 тыс. рублей за путевку готовы выложить 17% пользователей, а пожертвовать суммой свыше 70 тыс. рублей позволяют себе не более 8% пользователей сервиса «Яндекс. Путешествия».