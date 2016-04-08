Тула, 8 апреля, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Дом на улице Октябрьской, 35 в Туле, который вынужденно снесли 4 апреля, обещают восстановить в первоначальном виде. В настоящее время уже началась подготовка проектно-сметной документации.

Фото пресс-службы администрации Тулы Тула потеряла памятник архитектуры

«По этому объекту можно сказать, что он утрачен не на 100 процентов. Остались подвалы, остались цокольные этажи. Сроки реставрации будут определены проектом на выполнение работ», — сообщил «Тульской службе новостей» начальник инспекции региона по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двухэтажный дом постройки 18-го века, являвшийся памятником архитектуры, частично обрушился утром 4 апреля. Из-за просевшего фундамента здание покосилось, по фасаду пошли трещины. После обследования дома (он является нежилым) было принято решение о его сносе, к которому приступили в тот же день.