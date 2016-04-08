Памятник архитектуры, снесенный в Туле, обещают восстановить
Тула, 8 апреля, 2016, 13:41 — ИА Регнум. Дом на улице Октябрьской, 35 в Туле, который вынужденно снесли 4 апреля, обещают восстановить в первоначальном виде. В настоящее время уже началась подготовка проектно-сметной документации.
«По этому объекту можно сказать, что он утрачен не на 100 процентов. Остались подвалы, остались цокольные этажи. Сроки реставрации будут определены проектом на выполнение работ», — сообщил «Тульской службе новостей» начальник инспекции региона по государственной охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, двухэтажный дом постройки 18-го века, являвшийся памятником архитектуры, частично обрушился утром 4 апреля. Из-за просевшего фундамента здание покосилось, по фасаду пошли трещины. После обследования дома (он является нежилым) было принято решение о его сносе, к которому приступили в тот же день.