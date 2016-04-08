Москва, 8 апреля, 2016, 13:33 — ИА Регнум. Западное политическое мышление вновь попало в ловушку черно-белой дихотомии добра и зла. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля, об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») во время парламентских слушаний на тему «Россия — Запад: что возобладает — логика противостояния или логика взаимодействия?». «Восприятие мира на Западе вновь свелось к черно-белой дихотомии добра и зла. Говорят, что надо быть на правильной стороне истории. Но у истории нет правильной стороны. У истории есть циклы: взлеты и падения великих держав», — заявил Пушков.

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Эта идеологическая одержимость захлестнула и часть европейских элит, считает парламентарий. «Я обратил внимание на публикации западной печати: оказалось, что ИГИЛ, взрывая аэропорт в Брюсселе, покушалось на западные ценности, если кто не в курсе. То есть все просматривается через идеологические призмы», — отметил он.

Идеологизированное сознание Запада представляет серьезную опасность для мировой безопасности, считает депутат. «Если исходить из идеологических критериев, то тогда Россия и Запад обречены на конфронтацию вплоть до военного столкновения — ибо некоторые из этих ценностей весьма сомнительны, такие как подчинение российского суверенитета западным интересам», — указал Пушков.

«Как говорил один мой знакомый политолог, мир, видимо, не может обойтись хотя бы без одного Советского Союза. Сейчас эту роль Советского Союза играют Соединенные Штаты Америки, а Европа им активно помогает», — подытожил парламентарий.