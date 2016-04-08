Калуга, 8 апреля, 2016, 13:29 — ИА Регнум. 8 апреля в Калуге состоялось внеочередное заседание городского парламента.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, депутаты приняли решение обратиться к губернатору области Анатолию Артамонову с ходатайством о присвоении почётного звания «Трудовая слава Калужской области» открытому акционерному обществу «Калужский двигатель».

Трудовой коллектив завода «КАДВИ» на протяжении многих лет вносит значительный вклад в укрепление социально-экономического и промышленного потенциала Калуги и способствует укреплению обороноспособности страны.

Газотурбинные двигатели производства ОАО «КАДВИ» применялись и продолжают успешно применяться на большинстве подвижных зенитно-ракетных комплексов российской армии, выпускаемые на предприятии газотурбинные двигатели ГДТ-1250 и сегодня используются в качестве маршевых двигателей для танков Т-80 и большегрузных транспортных средств. Завод «Калужский двигатель» производит узлы и детали для самолётов и вертолетов российской авиации, а также широкую номенклатуру гражданской продукции.

21 сентября предприятию исполнится 50 лет, на сегодняшний день численность работников превышает 2,5 тысячи человек.

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов отметил существенный вклад предприятия в благоустройство города и развитие его социальной инфраструктуры, а также выразил благодарность руководству завода за конструктивное сотрудничество с органами местного самоуправления.

«Свою трудовую деятельность я начинал на заводе КАДВИ, — сказал Александр Иванов, — за прошедшие годы заводом было построено 170 тысяч квадратных метров производственных площадей, порядка 260 тысяч квадратных метров жилого фонда, возведены детские сады на 1660 мест, школы более чем на 3000 мест, пионерский лагерь в селе Андреевское, профтехучилище на 480 мест, многочисленные объекты городской социальной инфраструктуры, более 25 тысяч квадратных метров автодорог и троллейбусных маршрутов».

Ходатайство о присвоении заводу почётного звания в ближайшее время будет направлено губернатору Калужской области.