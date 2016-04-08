Ростов-на-Дону, 8 апреля, 2016, 13:25 — ИА Регнум. В преддверии ответного матча между гандбольными клубами «Ростов-Дон» и «Бухарест» (Румыния), который состоится завтра, 9 апреля, в Ростове-на-Дону, капитан коллектива Яна Лесли дала интервью официальному сайту гандбольной Лиги чемпионов. Регине Шимкуте были адресованы вопросы, связанные не только с предстоящей игрой.

vk.com/rostovhandball Регина Шимкуте с юным болельщиком

Не обошлось без вопросов, связанных с гражданством гандболистки. Несколько лет назад Шимкутэ сменила украинский паспорт на российский. Так как папа спортсменки из Литвы, то связь с родственниками, несмотря на все сложности, Регина старается поддерживать. В текущем году капитан гандбольной команды собирается перевезти свою семью, которая живет на Украине, в Ростов-на-Дону.

«Переехав в Ростов, я полюбила этот город. Планирую жить в России после завершения карьеры гандболистки, хочу найти здесь работу. На Украине я не вижу таких перспектив. Мои родители по-прежнему живут в Херсоне, и я хочу их перевезти в Ростов в течение года», — сказала Регина Шимкутэ.

Что касается предстоящего матча, то лидер команды практически не сомневается в успехе на домашней площадке. По крайней мере, перед коллективом стоят самые высокие задачи.

«Не хочу показаться слишком самоуверенной, но в ответной встрече мы обязаны победить. Сейчас тщательно анализируем первую игру, обращаем внимание и на свои ошибки, и на ошибки соперника. Эти знания мы должны использовать максимально. Попадание в Финал четырёх станет большой победой для нашего клуба», — отметила гандболистка.

Напомним, что предыдущий матч, который состоялся на выезде, ростовчанки проиграли «Бухаресту» с разницей всего лишь в один мяч — 25:26. Это стало первым поражением подопечных Яна Лесли в сезоне 2015/16.

Читайте также: ГК «Ростов Дон» понёс первое поражение в сезоне

«В субботу напишут: «Бухарест» в шоке от того, что «Ростов-Дон» их победил»