Москва, 8 апреля, 2016, 13:29 — ИА Регнум. Очередную нитку энергомоста через Керченский пролив могут запустить через несколько дней, об этом заявил вице-премьер Аркадий Дворкович, сообщают 8 апреля «Вести».

kerch-most.ru Строительство Крымского энергомоста

По его словам, до этого осталось «буквально несколько дней». «Речь идет фактически об опережающем введении в строй энергомоста, соединяющего объединенную энергосистему Юга с полуостровом Крым», — сказал Дворкович.

Срок сдачи второй очереди энергомоста был запланирован на 1 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, первая ветка энергомоста в Крым начала работу 2 декабря 2015 года, вторая — через две недели. Энергопереток из Кубани в Крым составил более 400 МВт.

Столько же позволит поставлять в Крым и вторая очередь энергомоста. Полная реализация проекта строительства Керченского энергомоста сделает Крым независимым от поставок энергии с Украины.