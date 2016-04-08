Самос, Греция, 8 апреля, 2016, 13:16 — ИА Регнум. В Греции в портовом городе Пирей, в деревне Идомени, где находится стихийных лагерь мигрантов, и на острове Самос в Эгейском море ситуация становится взрывоопасной. На острове Самос накануне, 7 апреля, беженцы устроили бунт, передаёт греческий телеканал Skai.

osce.org Порт Пирей. Афины

Живущие в Идомени беженцы потребовали открыть границу с Македонией. Перекрыта железная дорога: на путях стоят женщины с детьми.

Настоящий бунт вспыхнул в центре размещения мигрантов на острове Самос. При этом территорию центра покинули 250 человек вопреки запрещению властей: эти люди не смогли пройти процесс идентификации и пока должны оставаться на территории центра.

«Люди начинают постепенно понимать, что границы останутся закрытыми, и из-за отчаяния идут на бесконтрольные действия», — сообщили на телевидении. При этом власти Греции обеспокоены деятельностью, которую развивают на территории лагерей мигрантов некоторые иностранные организации, якобы «солидарные» с беженцами.

Напомним, что 20 марта между Турцией и Европейским союзом было заключено соглашение, согласно которому все мигранты, прибывшие в ЕС незаконно после 20 марта, будут возвращены в Турцию, если власти стран ЕС откажут им в предоставлении убежища. Турция получит от ЕС за эту роль €3 млрд и надежду на вхождение в ЕС.