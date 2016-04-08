Ярославль, 8 апреля, 2016, 12:59 — ИА Регнум. 18−24 апреля в Ярославле пройдет VIII Молодежный фестиваль «Будущее театральной России». В фестивале примут участие 14 учебных заведений, география мероприятия — от Крыма до Хабаровска, сообщает пресс-служба российского государственного академического театра драмы им. Ф. Волкова.

фото театра им. Ф. Волкова

В рамках фестиваля состоятся показы дипломных спектаклей театральных и музыкальных вузов. Кроме того, по сложившейся традиции студентов ожидает возможность получить мастер-класс от ведущих российских актеров, режиссеров и театральных педагогов. В этом году в качестве наставников выступят заслуженный артист России, актер, режиссер, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, режиссер и художник-сценограф, один из художественных руководителей московского театра «Школа драматического искусства Дмитрий Крымов, режиссер, театральный педагог Александр Кузин, художественный руководитель Театра имени Волкова режиссер Евгений Марчелли.

Также организаторы приглашают участников фестиваля и ярославских зрителей на творческие встречи с народным артистом СССР Никитой Михалковым, народным артистом России Дмитрием Певцовым.

«Фестиваль дипломных работ театральных и музыкальных вузов — уникальное событие культурной жизни страны, поскольку он является всероссийской биржей театральных талантов. В Ярославль съезжаются режиссеры и художественные руководители, которые приглашают начинающих актеров в свои театры. Благодаря фестивалю вчерашние студенты получают трудоустройство, а региональные театры пополняют свои труппы молодыми артистами», — говорится в официальном сообщении Волковского театра.