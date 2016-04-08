Ярославль, 8 апреля, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Жители Ярославля на сайте change.org создали петицию к властям города с требованиям закрыть движение по ряду улиц с разрушенным дорожным полотном. Речь, в частности, идет об улицах Калинина и Гагарина. Ярославцы указывают в своем обращении, что, объезжать многочисленные ямы водители вынуждены по встречной полосе и тротуарам, угрожая жизни пешеходов и другим участникам движения.

фото сайта change.org

«К полномочиям органов местного самоуправления относится принятие решений о временных ограничениях или прекращении движения транспортных средств на объектах улично-дорожной сети в границах населенных пунктов и осуществление иных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на опасных аварийных участках, нуждающихся в ремонте или реконструкции, движение должно быть ограничено или прекращено. Так с 2011 года в Ярославле с помощью бетонных блоков сужена проезжая часть и организовано реверсивное движение автотранспорта по одной полосе на Перекопском мосту, находящемся в аварийном состоянии», — говорится в обращении.

В мэрии города, между тем, обещают начать активный ямочный ремонт 11 апреля.

«Сейчас погода встала. Положительные температуры дали возможность уйти от литого асфальта, потому что он дорогой. Начиная с выходных дней, работа по ямочному ремонту пойдет активнее. Одна и первых — улица Калинина», — приводит слова исполняющего обязанности мэра Ярославля Алексея Малютина официальный сайт мэрии.

Также в городе начался ремонт проблемных участков Ленинградского проспекта, ул. Свердлова, ул. Клубной, ул. Серго Орджоникидзе, ул. Космонавтов, ул. Ляпидевского, ул. Гоголя, ул. Добрынина.

Как сообщало ранее ИА REGNUM с требованиями отремонтировать дороги в городе неоднократно выходила прокуратура.