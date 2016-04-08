Ташкент, 8 апреля, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Представители спецслужб стран ШОС принимают участие в заседании Региональной антитеррористической структуры организации (РАТС), которое проходит 8 апреля в Ташкенте, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Участники заседания обсудят совершенствование правовой основы сотрудничества государств — членов ШОС в сфере борьбы с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Будут рассмотрены вопросы предотвращения терактов с использованием террористов-смертников.

В заседании принимают участие заместители руководителей спецслужб Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана.

Напомним, что в ШОС входят Россия, Китай, Казахстан, Киргизия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателей имеют Белоруссия, Монголия, Индия, Иран, Пакистан и Афганистан. На саммите ШОС в Уфе была запущена процедура приема в организацию Индии и Пакистана. Штаб-квартира РАТС находится в Ташкенте.