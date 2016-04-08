Калуга, 8 апреля, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Калугу 7 апреля посетила делегация представительных органов республики Якутия.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, с участием якутских гостей в областном центре прошёл круглый стол, посвящённый развитию территориального общественного самоуправления. Якутян интересовал калужский опыт создания территориальных общин.

Выступая на заседании круглого стола, глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов отметил, что территориальное общественное самоуправление получило на калужской земле мощное развитие, и именно городская Дума Калуги 15 лет назад заложила правовые основы системы ТОС.

«Сегодня в Калуге насчитывается 55 территориальных общин, — сообщил гостям Александр Иванов, — в скором времени будут созданы ещё две общины, отличительной чертой калужских ТОСов является то, что все они создаются по инициативе жителей, городские власти и депутаты оказывают помощь в организации общины, но никогда не насаждают их решением сверху».

Депутат калужской городской Думы, председатель ТОС «Содружество» Татьяна Коняхина поделилась опытом работы своей общины — одной из наиболее успешных в областном центре.

«Благодаря плодотворной работе активистов ТОС и налаженному взаимодействию с властями города, нам удалось добиться впечатляющих результатов, — отметила Татьяна Коняхина, — в микрорайоне Кубяка благоустроены дворы, создан сквер «Содружество», появилась поликлиника, станция скорой помощи, новый детский сад, в 2018 году будет построена школа. Решены многие проблемы в сфере ЖКХ, в каждом доме созданы домовые советы, каждый дом завёл спецсчёт для аккумулирования средств на капитальный ремонт».

О работе Ассоциации территориальных общин рассказала её руководитель, депутат городской Думы Калуги Эльвира Капитонова. Депутат калужского городского парламента, председатель ТОС «Тайфун» Светлана Мартынова поделилась опытом организации общественной работы и привлечения к решению проблем микрорайона предприятий и коммерческих структур. Рассказала Светлана Мартынова также о работе по решению проблем ЖКХ.

«Одно из главных достижений территориальных общин и народных советов — это организация жителей, повышение их активности, привлечение их к решению проблем своего двора, своей улицы, своего микрорайона», — считает Светлана Мартынова.

Председатель Якутской городской Думы Александр Савинов поинтересовался, каким образом Калуге удалось охватить территориальными общинами 85% населения города.

«После ликвидации трёх внутригородских районов, в структуре городской управы было создано управление по работе с населением, — рассказал коллегам заместитель председателя городской Думы Калуги Сергей Павлов, — благодаря упорной совместной работе депутатского корпуса и сотрудников управления, началось активное развитие системы ТОС, стали возникать новые территориальные общины, со временем этот процесс принял массовый характер».

Также Александра Савинова заинтересовали вопросы взаимодействия территориальных общин с управляющими компаниями и ТСЖ.

Как пояснила Татьяна Коняхина, наладить взаимодействие удалось не сразу, но благодаря широкой разъяснительной работе с населением, в том числе в части прав собственников жилья, и осуществлению общественного контроля, многим территориальным общинам удалось выстроить конструктивный диалог с управляющими компаниями.