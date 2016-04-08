Ярославль, 8 апреля, 2016, 12:32 — ИА Регнум. Бывший генеральный директор футбольного клуба «Шинник» Александр Рожнов подал иск о банкротстве клуба. Обоснованность заявления суд рассмотрит 12 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Арбитражном суде Ярославской области.

ИА REGNUM

Ранее Рожнов уже подавал в суд иск о банкротстве ФК, но производство по делу было прекращено в связи с погашением долга перед заявителем в 3,2 миллиона рублей.

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM сам Александр Рожнов, его требование о банкротстве «Шинника» связано с нежеланием руководства клуба достигать договоренностей.

«Я вложил в клуб в общей сложности порядка 11,5 млн. рублей. Это были текущие расходы, которые я закрывал из личных средств — зарплата детскому тренеру, поездки команды и т.д. Несколько лет назад я обращался в суд за взысканием этих средств. В результате 3,2 млн клуб выплатил мне добровольно, еще 4 млн я им простил. Теперь по решению суда задолженность клуба перед мной составляет 3,5 млн рублей. В соответствии с заключенным соглашением, выплаты должны были начаться с 1 января 2016 г. Однако ничего не происходит. Руководство клуба не идет на контакт ни со мной, ни с моими представителями», — рассказал Александр Рожнов.

Стоит отметить, что требования признать ФК «Шинник» ранее выдвигались неоднократно как физическими, так и юридическими лицами. Так, в декабре 2015 г соответствующее судебное производство по иску Михаила Казакова и Геннадия Смоляренко было прекращено в связи с отказом обоих от заявления. В 2011 и 2014 гг банкротства клуба требовали ООО «Про-Спортс-Менеджмент» и компания Bestmax Limited, однако от своих требований они также отказались. При этом в 2012 году Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск компании «Про-Спортс-Менеджмент» о взыскании с футбольного клуба 5,6 миллиона рублей долга по выплате агентского вознаграждения и 1,2 миллиона рублей неустойки.

ФК «Шинник» ведет свою историю с 1957 года. Лучшим достижением команды в российских национальных первенствах является четвертое место в 1997 году. В настоящее время команда выступает в первенстве ФНЛ.