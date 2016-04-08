Москва, 8 апреля, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Высокий риск возникновения лесных пожаров ожидается в апреле и мае в Крыму и ещё 24 регионах России. Такой прогноз опубликован на сайте ФБУ «Авиалесоохрана».

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В соответствии с прогнозом, высокий риск (красный уровень) превышения многолетних параметров пожарной опасности в лесах ожидается в апреле — мае в Калининградской, Псковской, Брянской, Курской, Белгородской, Тульской, Смоленской, Орловской, Липецкой, Тамбовской областях и в Крыму.

Кроме того, под угрозой возгорания леса в Дагестане, Ставропольском, Краснодарском краях, Калмыкии, Ростовской, Астраханской, Саратовской, Оренбургской областях, на Алтае, в Туве, Забайкальском крае, Амурской, Сахалинской областях и Приморском крае.

Разработка прогноза рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах Российской Федерации проведена на основе фактических данных гидрометеорологической обстановки на март, данных долгосрочного прогноза температуры и осадков от Гидрометцентра России на период апрель — август 2016 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, большинство лесных пожаров в России возникают из-за нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Одна из основных причин весенних лесных пожаров — самовольное выжигание сухой травы на землях сельхозназначения. Кроме того, пожары возникают по вине людей, разводящих костры на отдыхе в лесу.