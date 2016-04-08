Москва, 8 апреля, 2016, 12:50 — ИА Регнум. По случаю юбилея киностудии «Союзмультфильм», которой в 2016 году исполняется 80 лет, в Москве открылась детская программа кинопоказов. С 3 апреля в кинотеатре «Пионер» на большом экране будут демонстрироваться оцифрованные и отреставрированные шедевры «Союзмультфильма». Детям картины представят заслуженные режиссеры, киноведы и художники.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мультфильм «Бременские музыканты» реж. Инесса Ковалевская. 1969г

«Идея показов в том, чтобы сделать понятными для детей в возрасте от 6 до 16 сложные вещи и приобщить нового зрителя к искусству кино и кинопроекции, научить его не только смотреть, но и видеть», — сообщают в пресс-службе киностудии.

10 апреля режиссер Гарри Бардин представит зрителям полнометражный мультипликационный фильм «Конек-горбунок», снятый в 1975 году по сказке Петра Ершова знаменитым мультипликатором Иваном Ивановым-Вано.

Мультфильм Ивана Иванова-Вано существует в двух версиях — 1947 и 1975 годов. Первую особенно ценил Уолт Дисней. И неудивительно: никто не умел так показать азиатскую живописность русского фольклора, как Иванов-Вано. Более поздняя версия, изготовленная взамен плохо сохранившегося оригинала, имеет более длинный хронометраж.

17 апреля о роли музыки в анимации детям расскажет историк анимации Сергей Капков. К покажу будет представлены мультфильмы «Варежка» 1967 Романа Качанова, «Бременские музыканты» 1969 и «Катерок» 1970 Инессы Ковалевской и «Карлсон вернулся» 1970 Бориса Степанцева.

Все четыре мультфильма программы объединяет музыка. Картина «Бременские музыканты» стала пионером анимационного мюзикла, сделанная в эпоху первых рок-выступлений. Другая работа Инессы Ковалевской — «Катерок» — предлог для настоящего путешествия по волнам world music. Органическую музыку к «Карлсону» Бориса Степанцева сочинил композитор «Бременских музыкантов» Геннадий Гладков. «Варежка» — история об одиночестве, фантазии и любви, мультфильм без слов. Музыка в картине говорит лучше, чем любой текст.

В весеннюю программу показов также вошли:

«Топтыжка» Федора Хитрука, 1964;

«Каникулы Бонифация» Федора Хитрука, 1965;

«Приключения Васи Куролесова» Владимира Попова, 1981;

«Ну, погоди!», выпуски № 1−6, Вячеслава Котеночкина, 1969−1973.

В рамках 80-летия «Союзмультфильма», в течение всего 2016 года в Москве будут проходить выставки, показы старых и новых фильмов студии, образовательные программы для детей, мастер-классы, открытые лекции и многое другое.

Напомним, первым мероприятием, посвящённым юбилею «Союзмультфильма», стала масштабная выставка на ВДНХ «Нереальные герои. Художники и персонажи «Союзмультфильма», которую посетили более 50 000 человек.