Саранск, 8 апреля, 2016, 12:07 — ИА Регнум. Научно-исследовательский институт источников света имени Лодыгина заключил контракты на поставку специальных ламп предприятиям Крымского полуострова. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Мордовии, лампы направят для использования на судоремонтный завод, авиационное предприятие и в военно-морской клинический госпиталь в Севастополе.

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«Экономическое сотрудничество между нашими регионами продолжает развиваться. Кроме светотехнических товаров, мы готовы предложить нашим партнерам электротехническую, кабельную продукцию, кондитерские изделия, сыры и другие экологически чистые продукты питания», — заявил глава Мордовии Владимир Волков.

В рамках Соглашения также развивается сотрудничество в области науки и инноваций, промышленности, сельского хозяйства, культуры, здравоохранения, образования, спорта и туризма.

«Важно и то, что нас объединяют не только экономические, но и давние культурные связи. Свыше 20 тыс. представителей мордовского народа живут в Крыму, а Севастополь неразрывно связан с именем нашего земляка — великого флотоводца Федора Ушакова, святого покровителя всего Черноморского флота, особо почитаемого в республике», — отметил Волков.

По данным опроса, проведенного ВЦИОМ и Фондом «Общественное мнение», Мордовия вошла в число регионов, где наиболее активно поддержали политику руководства России и, в частности, президента страны Владимира Путина в отношении Крыма. За воссоединение Крымского полуострова и России высказались 95% опрошенных жителей региона.