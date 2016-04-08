Киев, 8 апреля, 2016, 12:01 — ИА Регнум. 8 апреля в Киеве под зданием Кабинета министров фермеры (около 20 человек) проводят митинг с требованием поднять закупочные цены на молоко, а также на законодательном уровне зафиксировать минимальную стоимость 1 литра молока. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, селяне привезли под здание правительства несколько коров.

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«У меня закупают молоко по 3 грн ($0,11 долл) за литр, а в рознице оно продается от 12 грн ($ 0,46 долл) за 0,5 литра. При этом я сдаю на переработку молоко с жирностью 4%, а в пакете готовое продают с жирностью 2,5%. Денег не хватает. Топливо подорожало и корма. Как селянам выживать в таких условиях? Мы хотим, чтобы нам подняли закупочные цены хотя бы до 5 грн ($0,19 долл) за 1 литр», — сказала фермер Ольга.

В свою очередь народный депутат Украины, лидер депутатской фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко призвал правительство установить минимальные закупочные цены на молоко. «Мы требуем, чтобы правительство приняло решение по установлению минимальной закупочной цены на молоко, ниже которой нельзя закупать. Эта цена должна быть привязана к рыночной конъюнктуре, посмотрите на курс доллара… Также надо вернуть сельхозпроизводителям льготный режим налогообложения. Сегодня у селян забирают 85% НДС. Людей «обобрали как липку», — считает Ляшко.

По его словам, на Украине селяне продолжают вырезать коров. «Сегодня в селе корову днем с огнем не найдешь. Раньше в каждом дворе было по три коровы. Сегодня одна корова на три села. Вырезают. Машина сена — 3 тыс грн, а она нужна не одна… Посчитайте, корова будет золотой. Семья и страна начинаются с коровы», — сказал Ляшко.