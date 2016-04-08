Иваново, 8 апреля, 2016, 11:53 — ИА Регнум. Одна из участниц голодовки дольщиков ивановского застройщика ДСК госпитализирована утром 8 апреля.

mosgorzdrav.ru Скорая помощь

Женщина почувствовала себя плохо. Утром замер давления показал 190, врачи настояли на прекращении голодовки и госпитализации, сообщило Ivanovonews.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 апреля госпитализация потребовалась еще одному участнику акции. В настоящее время голодовку, которая началась 4 апреля, продолжают пять человек.

«Ивановская ДСК» в Иванове должна была построить 13 многоквартирных домов, квартиры ждут 3,2 тыс. человек, причем многие из них приобрели жилье в ипотеку.

Трудности у компании начались в конце 2014 года — тогда активность на нескольких строительных объектах снизилась, дома так и остались недостроенными. В 2015 году региональные власти взяли ситуацию под контроль, был запущен механизм санации с привлечением АКБ «Российский капитал» в качестве основного участника.

Добавим, что 6 апреля в правительстве региона сообщили о включении в график достройки пятого из проблемных домов, №38 по улице Рабфаковская, — к работам на площадке обещают приступить в середине апреля, а сдать готовый объект в январе 2017 года.

Также начаты работы по достройке литера 5 в микрорайоне «Рождественский» и литера 17.2 в микрорайоне «Московский». В начале апреля текущего года АКБ «Российский капитал» планирует начать финансирование строительства литера 6 в микрорайоне «Рождественский» и литера 1 корпуса Б в микрорайоне «Сухово-Дерябихский».