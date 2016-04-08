Москва, 8 апреля, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Европа никогда не сможет рассматривать Россию как равноправного партнера, поскольку она всегда была заинтересована в расширении своего жизненного пространства. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время парламентских слушаний на тему «Россия-Запад: что возобладает — логика противостояния или логика взаимодействия?». «Европе всегда нужно было расширение жизненного пространства, как бы они не камуфлировали это идеями взаимодействия, правами человека», — заявил Жириновский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Вольфович Жириновский

«У Ангелы Меркель это получилось. Когда нельзя с Россией взаимодействовать, чтоб ее всю втянуть на вторые и третьи роли, то можно ее вообще разорвать. И вот оторвали Украину», — отметил он.

«Я считаю, что возобладает логика противостояния. Желание Запада на определенном этапе взаимодействовать связана только с конъюнктурными соображениями», — подчеркнул лидер ЛДПР.