Москва, 8 апреля, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Цены нефтяных фьючерсов устойчиво сохраняются у верхних границ текущих диапазонов. Основным фактором, поддерживающим котировки, остаётся встреча экспортёров в Дохе 17 апреля. По мере её приближения появляются новые предложения по возможным компромиссам между странами, считает аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

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«Сам факт каких-то подвижек в ожидании встречи поддерживает цены «на вдохе». Они вновь оказались у границ локальных сопротивлений, которыми сейчас выступают зоны $40,5−41/барр. по Brent и $38,6−40/барр для WTI. Тогда как поддержки — на 38,3 и 36,2 соответственно. И есть вероятность сохранения бокового движения в пределах указанных коридоров в ближайшие дни, поскольку основные текущие драйверы учтены в ценах», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, нефть дорожает в преддверии встречи в Дохе. На рост стоимости барреля нефти марки Brent повлияли также данные об очередном снижении коммерческих запасов нефти в США. 8 апреля стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,55% — до $40,04 за баррель, майских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,09%, до $38,04 за баррель.