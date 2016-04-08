Пекин, 8 апреля, 2016, 11:36 — ИА Регнум. Китайская платежная система Alipay, разработанная интернет-гигантом Alibaba, будет запущена в Европе летом 2016 г. Уже в июне граждане КНР смогут оплачивать свои покупки с помощью мобильных устройств Германии, Франции, Италии и Великобритании.

fashion.sohu.com Alipay

По словам представителя Alibaba Пэн Ицзэ, запуск Alipay в Европе увеличит количество туристов из КНР. Благодаря удобству использования жители Китая будут тратить еще больше денег на покупки и развлечения в Европе, пишет «Сина синьвэнь».

Помимо услуг оплаты сервис Alipay поможет китайским туристам, которые не владеют иностранными языками, в поиске близлежащих магазинов, ресторанов и туристических объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале американская компания Uber и китайская интернет-корпорация Alibaba заявили о начале использования платежной системы Alipay для оплаты поездок на такси Uber за пределами Китая. Начиная с 1 февраля граждане КНР могут оплачивать свои поездки в юанях.