Москва, 8 апреля, 2016, 11:32 — ИА Регнум. Министерство труда и соцзащиты РФ подготовит методические рекомендации для регионов России по оценке критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки. Об этом сегодня, 8 апреля, заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии Минтруда России.

Регионы России

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года Госдума РФ приняла закон, который оптимизирует предоставление отдельных мер социальной поддержки, в том числе исходя из обязанности соблюдения принципов адресности и нуждаемости при их реализации в субъектах РФ. Так, регионы могут устанавливать размер, порядок назначения, индексации и выплаты пособия на ребенка, включая условия и периодичность выплаты, в том числе с применением критериев нуждаемости.

Регионы воспользовались данным правом, исходя из возможностей собственного бюджета, в результате чего без господдержки оказались сотни тысяч граждан.

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