Ростов-на-Дону, 8 апреля, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) проинформировал о том, что комиссия по расследованию авиакатастрофы Boeing-737−800, принадлежавшему авиакомпании FlyDubai, которая произошла в ночь на 19 марта в международном аэропорту Ростова-на-Дону, продолжается. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве 8 апреля, на сегодняшний день «выкладка» фрагментов самолёта, отбор узлов и агрегатов для установления работоспособности системы продольного управления завершена, специалисты оценивают их состояние, возможность исследования и время, которое потребуется для проведения этой работы.

donland.ru Фрагмент самолета

Как отмечают в ведомстве, имеющиеся данные речевых самописцев пока не окончательные. Над расшифровкой будут работать также эксперты из ОАЭ, США, Испании. Известно, что два часа переговоров экипажа практически переложены на бумагу. Вместе с иностранными специалистами комиссия МАК уточнит содержание переговоров и идентифицирует абонентов.

Согласно предварительным данным, полученным в результате расшифровки «черных ящиков», удалось установить, что экипаж Boeing-737−800 первый раз заходил на посадку в режиме ручного пилотирования в сложных метеоусловиях — «нижняя граница облачности 630 м, ветер 230 гр. 13 м/с, порывы 18 м/с, слабый ливневой дождь, дымка, на прямой сильная болтанка и умеренный сдвиг ветра». Экипаж принял решение уйти на второй круг, получив информацию от бортовой системы о «сдвиге ветра». Улучшения погоды самолёт ждал в зоне ожидания.

Заходил на посадку во второй раз самолёт также в режиме ручного управления, но командир экипажа за 4 км до взлетно-посадочной полосы на высоте 220 м принял решение уйти еще раз на повторный круг, затем начал набор высоты с выводом двигателей на взлётный режим.

«На высоте 900 метров одновременно с отдачей экипажем штурвала «от себя» стабилизатор самолёта был отклонён на 5 градусов на пикирование, вследствие чего авиалайнер перешёл в энергичное снижение с реализацией вертикальной перегрузки до — 1 ед. Последующие действия экипажа не позволили предотвратить столкновения самолёта с землёй. Столкновение произошло на скорости более 600 км/ч с углом тангажа на пикирование более 50 градусов», — сказано в сообщении.

Но пока делать выводы рано. К работе по восстановлению деталей авиакатастрофы, для оценки состояния и действий экипажа привлечены специалисты, летчики Российской Федерации, США, ОАЭ. По имеющимся данным, у пилотов Boeing-737−800 были все действительные свидетельства и документы, они прошли необходимую подготовку, за плечами было необходимое количество часов полетов.

Члены, входящие в состав комиссии, установили, что фактическая погода в районе ростовского аэродрома на момент крушения «железной птицы» соответствовала прогнозируемой погоде. Метеорологическое оборудование «исправно и работоспособно». Метеорологическое обеспечение полета рейса 981 соответствовало всем необходимым требованиям.

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Напомним, что авиалайнер компании FlyDubai потерпел крушение 19 марта в 3:42 в воздушной гавани Ростова-на-Дону, где должен был приземлиться вместе с 55 пассажирами, которые летели домой с жаркого курорта. Полет из международного аэропорта Дубая осуществляли семь членов экипажа. Никто из 62 человек, находящихся на борту, не выжил.

В память о погибших в донской столице будет установлен мемориальный знак. Над его эскизом сейчас работают, планируется, что мнение жителей области также будет учтено.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, большинство пассажиров, которые были на борту рейса 981, были жителями Ростовской области. Всем родственникам погибших были выплачены региональные компенсации в размере 1 млн рублей. По 200 тыс. семьи получили из средств муниципальных бюджетов. Выплаты осуществляет также авиакомпания, чей самолёт потерпел крушение.