Чебоксары, 8 апреля, 2016, 11:18 — ИА Регнум. С 10 апреля в Чувашии вводится запрет на вылов рыбы, в Марий Эл он начнёт действовать с 15 апреля. Запрет вводится с целью охраны водных биоресурсов в период нереста, сообщили ИА REGNUM в Чувашском ЛО МВД России на транспорте.

pfout.mvd.ru Увеличено количество рейдов по рекам республики

Запрет продолжится два месяца: до 10 июня 2016 года — в Чувашии, до 15 июня — в Марий Эл. В это время разрешено пользоваться только одной поплавочной или донной удочкой, при этом удить можно только с берега. Крючков должно быть не больше двух.

Работа по охране биоресурсов будет проводиться совместно с подразделениями Росрыбнадзора, ФГБУ «Средневолжрыбвод», сотрудниками ГИМС. Увеличено количество ежесуточных рейдов по рекам республики, выделены дополнительные силы из числа сотрудников головного подразделения линейного отдела.

В ведомстве напоминают, что в зависимости от нанесенного ущерба, нарушители будут привлекаться к административной или уголовной ответственности. За незаконную добычу рыбы предусмотрено наказание от штрафа в размере от 100 тысяч рублей до лишения свободы сроком до 2 лет. В I квартале 2016 года на участке обслуживания Чувашского ЛО МВД на транспорте выявлено 144 факта незаконного вылова рыбы, из них 11 уголовно наказуемых преступлений, 133 — административных.

Отметим, что участок обслуживания Чувашского ЛО МВД России на транспорте по водным путям составляет в общем количестве 318 км судового хода.