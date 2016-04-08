Москва, 8 апреля, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Логика конфронтации противоречит объективным интересам ЕС и США, но отвечает конкретным интересам нынешних правящих элит Запада. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля, об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») в ходе парламентских слушаний.

wallpaperscraft.ru Россия

«Эта логика противоречит объективным потребностям и Европы, и США, но отвечает субъективным интересам ныне правящих западных элит, которые пытаются поддержать гегемонию западного альянса и продвинуть глобальный либеральный проект», — считает Пушков.

«Поскольку Россия не вписывается в западный либеральный проект и не готова принять гегемонию западного альянса, то она выбрана предметом этой конфронтации», — сказал он, добавив, что в настоящее время на Западе растет оппозиция выбранному внешнеполитическому курсу правящих элит.