Москва, 8 апреля, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Развитие событий на Среднем и Ближнем Востоке показало, что Запад не справляется с задачей международного лидерства, которую он возложил на себя. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») во время парламентских слушаний на тему «Россия-Запад: что возобладает — логика противостояния или логика взаимодействия?». «Развитие событий на Среднем и Ближнем Востоке показало, что Запад не справляется с задачей международного лидерства», — подчеркнул Пушков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Апофеоз

«Ливия, Сирия, события в Северной Африке, где усилились позиции ИГИЛ, наконец, создание ИГИЛ как такового в той зоне, которая контролировалась Западом, — все это показало, что Запад не справляется с задачей лидерства, что привело к его серьезной самодискредитации», — отметил депутат.

«В результате порочных политических решений, предпринятых Западом, мы получили повышенную нестабильность от Северной Африки до Пакистана. Произошла деградация ситуации. В этих условия Россия не может поддерживать западные подходы», — добавил Пушков.