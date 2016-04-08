Калуга, 8 апреля, 2016, 11:12 — ИА Регнум. Среди жителей Калуги, имеющих водительские удостоверения на право управления транспортными средствами, есть лица, которые состоят на учете в наркологическом диспансере и калужской областной психиатрической больнице, которым по медицинским показаниям запрещено водить автомобиль, сообщил 8 апреля корреспонденту ИА REGNUM, помощник прокурора города Калуги Николай Тарченко.

abw.by Калужанине, управляющие автомобилями состоят на учете с диагнозами алкоголизм, наркомания и психическое расстройство

По его словам, в соответствии с Федеральным законом «О безопасности дорожного движения» медицинское обеспечение безопасности дорожного движения заключается в обязательном медицинском освидетельствовании и переосвидетельствовании кандидатов в водители и водителей транспортных средств. Целью обязательного медицинского освидетельствования и переосвидетельствования является определение противопоказаний или ограничений к водительской деятельности

По результатам проверки прокурор областного центра направил в Калужский районный суд исковые заявления к четырем лицам, состоящим на учете в медицинских учреждениях и имеющих противопоказания к управлению транспортными средствами. Требования прокурора судом удовлетворены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году 150 водителей калужских автобусов и троллейбусов не были допущены к управлению транспортным средством по медицинским показаниям. Причем каждый третий из них — по причине алкогольного опьянения. Среди водителей автобусов и троллейбусов также были выявлены 11 олигофренов и хронических алкоголиков. Один из них даже состоял в штате предприятия «Школьный автобус».