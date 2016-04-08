Москва, 8 апреля, 2016, 11:03 — ИА Регнум. ФМС России недостаточно эффективно проводился комплексный анализ итогов реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в 2007—2015 гг. Не на должном уровне осуществлялись функции координатора госпрограммы, сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

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Аудитор Татьяна Блинова отметила, что на территории приоритетного заселения вселились только 37 тыс. 722 человек, или 8,6% от общего количества переселившихся соотечественников (в т.ч. в 2014—2015 гг. — 24 тыс. 271 человек).

«Из регионов переселения в 2014 и 2015 годах с нарушением установленных сроков пребывания, то есть ранее, чем через 2 года со дня въезда в Россию, выбыли 4 361 человек, с территорий приоритетного заселения — 677 человек. Кроме того в 2015 году численность участников госпрограммы, не занятых трудовой или предпринимательской деятельностью, возросла на 22 тыс. 871 человек», — добавила Блинова.

ФМС России, МИД России и органы исполнительной власти регионов с низким качеством осуществляли планирование бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы переселения соотечественников и региональных программ переселения соотечественников (далее — региональные программы переселения) в 2014—2015 гг., входящих в состав госпрограммы переселения.

Также ФМС России не осуществлялся контроль за исполнением органами исполнительной власти регионов условий соглашений о предоставлении федеральных субсидий на реализацию региональных программ переселения.

По словам аудитора, общее кассовое исполнение расходов госпрограммы переселения в 2014 г. составило 1,79 млрд руб., или 61% от предусмотренных федеральным бюджетом ассигнований, в 2015 г. — 2,84 млрд руб., или 99,4%.

Органами исполнительной власти регионов за счет средств федеральных субсидий за два года на софинансирование региональных программ переселения произведены расходы в общей сумме 382,27 млн руб., или только 89,4% от общего объема предоставленных средств. Неиспользованные средства вместе с остатками, сформировавшимися в предыдущие периоды, были возвращены в федеральный бюджет, всего в сумме 55 млн руб.

Счетная палата РФ направит представление об устранении нарушений в ФМС России, МИД России, отчет в палаты Федерального Собрания Российской Федерации.

Добавим, в ходе реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, в 2007—2015 гг. в Россию переселились 438 тыс. 338 соотечественников, в том числе в 2014—2015 гг. — 289 тыс. 465 человек.