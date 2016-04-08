Вильнюс, 8 апреля, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Есть ли в Балтийском флоте России силы, способные выполнить операцию по проникновению? Ответ положительный, заявил в эфире радиостанции Žinių radijas литовский «эксперт» по оборонной политике Александрас Матонис.

Угроза

Председатель Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Артурас Паулаускас ранее в интервью LRT заявил, что в Юодкранте во время учений «могли высадиться российские диверсанты».

В общем отчете Департамента государственной безопасности и Второго департамента оперативных служб 2015 года об угрозах для национальной безопасности пишется: «В 2015 году около государственных границ Литвы часто замечали активность беспилотных летательных аппаратов со стороны России и Белоруссии. Оценивается, что беспилотные летательные аппараты используются и для разведывательной деятельности против Литвы, и при планировании нелегальных проникновений на территорию Литвы. Есть признаки, что российские военные подразделения специального назначения в мирное время осуществляют проникновения в иностранные государства».

«Что было бы целью такого проникновения, почему упоминается именно Юодкранте? В Юодкранте находится радиолокационная станция военно-воздушных сил Литвы, охватывающая до 400 км. Через нее мы видим, что происходит над Балтийским морем. Также в Юодкранте находится определенная инфраструктура военно-морских сил и Службы охраны государственной границы — радиолокаторы, следящие, что происходит на поверхности Балтийского моря. Иными словами, при моделировании потенциальных боевых действий именно перед подразделением спецназа, диверсантами была бы поставлена задача обезвредить эту военную инфраструктуру, чтобы была открыта дорога для незамеченного прихода больших сил», — сказал Матонис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после заявления Паулаускаса о том, что в Литве высаживались российские диверсанты, информацию фактически подтвердил премьер Литвы Альгирдас Буткявичюс, заявив, что «литовские службы» «должным способом» отреагировали на появление российских «зеленых человечков». Больше никаких подробностей якобы произошедшего инцидента власти не раскрывают, однако заверяют общественность, что для пресечения «действий врага» необходимо срочно увеличивать финансирование армии.

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