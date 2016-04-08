Обнинск, Калужская область, 8 апреля, 2016, 10:45 — ИА Регнум. 203 человека планируется переселить из аварийных домов в первом наукограде России, сообщили 8 апреля корреспонденту ИА REGNUM в администрации Обнинска Калужской области.

vest-news.ru Аварийный дом 8/4 по улице Менделеева в Обнинске

Постановлением администрации города утверждена муниципальная программа переселения жителей аварийных домов по ул. Киевской №№ 11, 13 и по ул. Менделеева, 8/4 — это 14 отдельных квартир и 121 комната в коммунальных квартирах. Реализация данной муниципальной программы планируется в 3 этапа: Первый этап: 2015−2017 годы — проектирование и строительство многоквартирного дома. В настоящее время Управление архитектуры и градостроительства занимается разработкой проекта планировки и межевания незастроенной территории в 46 микрорайоне Обнинска, где планируется строить дом для переселения людей.

Второй этап: 2018−2019 годы — переселение граждан из аварийного жилья. Третий этап: 2020 год — снос трех многоквартирных домов, признанных аварийными.

На реализацию данной программы в бюджете города предусмотрено 150 миллионов рублей. Из них 50 миллионов рублей планируется потратить в 2016 году, а 100 миллионов рублей запланировано на 2017 год.