Биробиджан, 8 апреля, 2016, 10:43 — ИА Регнум. В одной из школ Биробиджана в Еврейской автономной области участникам предметной олимпиады вручили «непатриотичные» грамоты с символикой Украины, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По мнению родителей и учеников, «конфуз с грамотами выглядит по меньшей мере неоднозначно, и администрация школы должна понести за это соразмерную ответственность».

ИА ЕАОMedia Грамоты с украинской символикой вручили в ЕАО

«Вчера в средней школе №10 г. Биробиджана были вручены грамоты с символикой Украины (герб на фоне флага) ребятам, которые участвовали в различных предметных олимпиадах. Каково было удивление детей и их родителей, только школа не обратила внимания на этот факт, а хотелось бы получить нормальную грамоту за свои заслуги в своей стране. И хотя бы извинение со стороны администрации школы», — сообщает ИА ЕАОMedia.

Как получилось, что дети получили украинские грамоты, почему столь досадная оплошность была упущена из виду персоналом и руководством учебного заведения? Скольких участников олимпиады школа «одарила» неправильными грамотами? Заменены ли грамоты на более патриотичные? — ответа корреспонденту агентства получить от официальных лиц так и не удалось.

Директор школы сослалась на занятость, ее зам по учебно-воспитательной работе заявила, что она «не в курсе ситуации», поэтому никаких комментариев давать не будет.

Родители возмущены и считают, что «на фоне сложившихся в последнее время взаимоотношений с нашим «украинским соседом» конфуз с грамотами выглядит по меньшей мере неоднозначно, и администрация школы должна понести за это соразмерную ответственность».

Есть надежда, что произошло недоразумение, и казус с «украинским следом» случился по чьему-то недогляду, можно сказать, непреднамеренно.