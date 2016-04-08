Ярославль, 8 апреля, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Большинство государственных программ Ярославской области признано высокорезультативными по итогам 2015 года. Об этом говорится в отчете о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Ярославской области за 2015 год, опубликованном на сайте Ярославской областной думы. Из 24 государственных программ региона 18 признано высокорезультативными, 4 — среднерезультативнми, 2 — низкорезультативными.

Наименьшего результата удалось достичь при исполнении программ «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности на территории Ярославской области» и «Развитие лесного хозяйства в Ярославской области». По первой программе это связано со значительным ростом числа преступлений в регионе в 2015 год, что стало следствием «ухудшения социально-экономического положения населения области и падения реальных денежных доходов».

«Низкая результативность по ГП «Развитие лесного хозяйства в Ярославской области» связана с недостижением запланированного на 2015 год значения по целевому показателю: «Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда» (степень выполнения — 51%)», — говорится в отчете.

Также в отчете приводятся сведения о финансировании программ в 2015 году. Хуже всего была профинансирована программа «Экономическое развитие и инновационная экономика в Ярославской области» — всего 41,3%. А вот программа «Информационное общество в Ярославской области» получила 116,9% финансирования от плана. Значительно ниже плана получили средства программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ярославской области» (68%), «Обеспечение качественными коммунальными услугами населения Ярославской области» (55,2%), «Развитие дорожного хозяйства и транспорта в Ярославской области» (72,4%), «Охрана окружающей среды в Ярославской области» (59,6%).

Более чем на 100% была профинансирована программа «Развитие культуры и туризма в Ярославской области» (109,4%), однако этот рост произошел по причине частных инвестиций в эту сферу, которые превысили плановые показатели в 8 раз. Бюджетное же финансирование программы было исполнено значительно ниже плана.

Наиболее затратные программы — развития здравоохранения, образования и сельского хозяйства были профинансированы на уровне 90−100%, при этом программы здравоохранения и образования признаны высокорезультативными и высокоэффективными, а эффективность и результативность программы развития сельского хозяйства получила среднюю оценку. Объем финансирования всех государственных программ из областного бюджета был предусмотрен в сумме 51 466 млн рублей. Фактический объем финансирования из областного бюджета составил 46 901 млн. рублей, или 91,1 процента от плана.