Москва, 8 апреля, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Ситуация на финансовом рынке остается неустойчивой, заявила первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева на V Форуме финансовой стабильности.

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«После высокой волатильности в январе ситуация в последние недели несколько стабилизировалась, но фундаментально она остается неустойчивой», — отметила представитель ЦБ. Среди основных проблем она назвала низкий экономический рост и низкие темпы роста производительности труда.

Кроме того, по мнению Юдаевой, не следует сбрасывать со счетов риски, связанные с Китаем. «Текущие риски, связанные с китайской ситуацией, существенно снизились, но их нельзя сбрасывать со счетов», — полагает она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава ЦБ Эльвира Набиуллина оценила перспективы экономического спада в России на 2016 год как незначительные. «Ситуация остается непростой, хотя худшие прогнозы не реализовались», — подчеркнула она, добавив, что экономика почти достигла точки стабилизации.