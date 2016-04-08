Москва, 8 апреля, 2016, 10:16 — ИА Регнум. Доверие жителей России национальной валюте в марте выросло. Как показывают прогнозы, которые дают респонденты, через три месяца они ожидают снижения курса (63 руб. — по отношению к фактическому значению на 26−27 марта 2016 года — 68 руб.). А через год ожидается еще более серьезное укрепление рубля: по усредненным оценкам, за доллар будут давать 49 руб. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

ИА REGNUM Рубль к доллару

В настоящее время за валютным курсом следят 56% опрошенных. В январе 2016 года следили 63%, а год назад, в марте 2015 г. — 60%. Чаще, чем граждане в среднем, данной информацией интересуются 18−24-летние (67%) и 25−34-летние (64%), жители Москвы и Санкт-Петербурга (66%). В марте о том, что не следят за курсом, сказали 43%.

С февраля по март доля жителей России, хранящих сбережения в национальной валюте, не изменилась (57%). В долларах и евро накопления есть лишь у 3% и 2%, соответственно. При этом традиционно американскую валюту выбирают прежде всего москвичи и петербуржцы (10%) и граждане с высоким материальным достатком (11%). Не имеют сбережений 38% граждан.

Опрос проведен 26−27 марта 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Метод опроса — личное интервью по месту жительства.