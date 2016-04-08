Ростов-на-Дону, 8 апреля, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Тайник с боеприпасами времен Великой Отечественной войны обнаружен в городе Новошахтинске Ростовской области 7 апреля. Десятилетия гранаты, немецкие мины и патроны пролежали в районе рыбокомбината «Донской». Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-службе областного департамента по предупреждению и ликвидации ЧС 8 апреля, найдены опасные раритеты при проведении хозработ.

Фото департамента по предупреждению и ликвидации ЧС Ростовской области Боеприпасы

В тайнике найдены две гранаты МГ-42, почти 1,2 тыс. патронов калибра 7,92×57 мм, около 18 кг тротила отечественного производства. Кроме того, здесь же обнаружено 12 шток-мин и 13 минометных мин М-50мм и М-29, произведенных в Германии.

Территория была оцеплена и подана заявка на уничтожение опасных предметов. Затем силами 11-й отдельной инженерной бригады военной части Каменска-Шахтинского гранаты, мины и патроны были взорваны в районе нежилой зоны.

Еще три снаряда в этот же день были найдены в Зерноградском и Аксайском районах области. Боеприпасы вывезены для дальнейшего уничтожения.

Отметим, что это не первая крупная находка в текущем году. На прошлой неделе в нескольких населённых пунктах донского региона местные жители обнаружили 53 снаряда, которые таились в земле более 70 лет.