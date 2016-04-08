Иваново, 8 апреля, 2016, 10:11 — ИА Регнум. В ходе весенней кампании из Ивановской области будут призваны около 1500 молодых людей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Как добавили в ведомстве, в этом году в регионе продолжается совместный с ДОСААФ России проект по подготовке молодых людей, желающих проходить военную службу в воздушно-десантных войсках. Также в соответствии с поручением президента РФ разработана программа, по которой студенты высших учебных организаций могут пройти подготовку по военно-учетным специальностям на базе образовательной организации. В Ивановской области таким учебным заведением стал Ивановский государственный энергетический университет.

В 2015 году Вооруженные Силы России пополнили более двух тысяч ивановцев. В пресс-службе также сообщили, что по итогам смотра-конкурса прошлого года Ивановская область признана лучшей по организации воинского учета отделами военного комиссариата, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями в Западном военном округе. 7 апреля губернатор региона Павел Коньков провел рабочую встречу с председателем центральной конкурсной комиссии Генерального штаба Вооруженных сил РФ полковником Игорем Григорьевым. Комиссия генштаба прибыла в Ивановскую область проверить результаты смотра-конкурса для определения лучших регионов по организации воинского учета уже в масштабе страны.