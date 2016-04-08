Пекин, 8 апреля, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Министерство образования КНР опубликовало доклад, согласно которому в 2015 г. Китай занял первое место в мире по количеству студентов высших учебных заведений. В прошлом году образование получили 37 млн китайцев.

article.yeeyan.org Китайские студенты

В докладе также отмечено, что Китай занял 2 место в мире по количеству университетов и институтов в мире, незначительно уступив Соединенным Штатам. По состоянию на конец 2015 г. на территории КНР функционировало 2852 высших учебных заведения, пишет «Сина синьвэнь».

Еще одним успехом китайской системы образования стал коэффициент поступивших абитуриентов. В прошлом году 4 из 10 поступающих смогли сдать вступительные испытания. По прогнозам чиновников Министерства образования КНР, к 2019 г. этот показатель составит уже 50％.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай активно развивает и модернизирует систему образования. В ближайшие 5 лет правительство Гуанси-Чжуанского автономного района потратит 55 млрд юаней ($8,43 млрд) на развитие системы образования в регионе.