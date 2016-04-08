Москва, 8 апреля, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Рубль был апатичен к внешним раздражителям на торгах 7 апреля, несмотря на довольно широкий размах внутридневного диапазона по нефти. Сегодня, 8 апреля, стабильность рубля может оказаться под угрозой ввиду потенциального укрепления доллара в ответ на выступление главы ФРС, считает аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

«Дж. Йеллен довольно оптимистично высказалась на тему состояния экономики, которая, по ее словам, движется по пути, соответствующему дальнейшему повышению ставки. Эти относительно «хищные» в сравнении с недавним тоном заявления могут оказать давление на рисковые активы, включая нефть и рубль, а также обусловить повсеместный рост доллара. Таким образом, доллар может посягнуть на уровень 68,80 рубля, прорыв которого откроет путь к 69 рублям», — предположил эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля, по данным Московской биржи, курсы доллара США и евро росли к рублю. Так, доллар вырос на 29,80 копейки до 67,8880 рубля. Евро подорожал на 29,20 копейки и составил 77,2990 рубля. Официальные курсы ЦБ РФ на 8 апреля составляют 67,80 руб. за американскую валюту и 77,37 руб. за европейскую.