Уфа, 8 апреля, 2016, 09:59 — ИА Регнум. В Уфе глава Башкирии Рустэм Хамитов во время «прямой линии» с жителями республики в течение двух часов успел дать ответы на несколько десятков из 10 тыс адресованных вопросов. Как отметили опрошенные ИА REGNUM эксперты, ни вопросы, ни ответы не отличались особой сенсационностью и «насыщенностью политикой». Стоит отметить, вопросы собирались с 24 марта, а «прямая линия» Хамитова 7 апреля проходила при участии его нового пресс-секретаря Фанура Ягафарова, назначенного на эту должность 4 апреля.

glavarb.ru «Прямая линия»

В этом году разговор проходил в новом формате. В студию были приглашены журналисты четырёх телеканалов республики и двух радиостанций. Состоялись прямые включения из Стерлитамака, Баймака, Октябрьского, Кумертау, Нефтекамска, села Янгантау, а также из «подшефного» Белогорского района Республики Крым.

Около половины вопросов были посвящены состоянию автомобильных дорог в республике. Глава региона подробно рассказал о перспективах расселения жителей аварийных домов в городах и районах, поддержке малого бизнеса, о льготах на капремонт. Были затронуты также темы удорожания лекарств, обеспечения жителей Уфы поликлиниками, предоставления земельных участков многодетным семьям, проблемы обманутых дольщиков. Говорилось о паводковой ситуации, развитии музейного дела, строительстве мостов.

Говоря о состоянии дорог, Хамитов поддержал идею установки баннеров с указанием строителей. Отметил, что проблема развития новых территорий связана с тем, что «гигантская земля обременена — либо в муниципальной собственности, либо в собственности частных лиц». Поддержал решение губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, запретившего региональным законом работу коллекторских агентств, и пообещал изучить опыт коллеги, чтобы «ограничить совершенно дикую работу коллекторских агентств».

От предпринимателей был задан актуальный вопрос по кадастровой стоимости земли. Она с нового года выросла в десятки раз, соответственно, в десятки раз выросли налоги. Бизнесменов интересует, может ли местное правительство на своём уровне в это сложное время как-то помочь местному предпринимательству?

«Речь о кадастровой стоимости земли иногда политизируется, — ответил глава региона. — На самом деле, те, кто хотел бы иметь справедливую цену, поступает просто: идут в суд, оспаривают эту кадастровую стоимость и порой получают хорошие скидки или приведение ситуации к той, которая должна быть по их мнению». Но здесь есть оборотная сторона. «Мы знаем ряд предприятий, которые имеют очень хорошую ситуацию по доходам, по прибыли, но не хотят помогать ни городам, ни нашему бюджету, — напомнил Хамитов. — Там мы стоим достаточно жёстко. По малому бизнесу вопросов нет — мы должны помогать «малышам». Всё, что у нас есть, мы должны делать для того, чтобы им работалось хорошо».

Достаточно острым оказался вопрос о продолжающемся расхищении лесов в Белорецком районе республики и серьезном отставании в развитии окраин Уфы по сравнению с центром города.

Политолог Эдвард Мурзин считает вполне предсказуемым, что во время «прямой линии» не прозвучали острые политические вопросы, в частности, вопросы по обеспечение честных выборов в Госдуму РФ. «Из заданных через интернет вопросов следует выделить острые вопросы по делу «красноусольского стрелка», повредившего выстрелами в машину главы Гафурийского района Рамиля Бухарова (людей в машине не было) и своеобразному стилю руководства районом Бухаровым, — считает Мурзин. — Отсутствие остроты понятно, ведь от Рустэма Хамитова мало что зависит, он не в силах переломить существующие в России тенденции».

Общественный деятель Азамат Галин полагает, что некоторые насущные проблемы при наличии настойчивости решению поддаются. «Если нет централизованной воды, предпринимателям и фермерам для производства надо бурить скважину, для этой скважины нужно получать лицензию, так решил Миэкологии Башкирии, — рассказал Галин. — Для фермеров, производителей надо отменить бремя получения лицензии на воду меньше 100 кубов и сделать простой уведомительный характер с фиксацией объема добычи воды без лицензии. В рамках федерального законодательства это возможно, и Рустэм Хамитов мог бы решить этот вопрос, его полномочий на это хватит». Также, по мнению эксперта, в полномочиях Хамитова не отдавать закупки муниципалитетов в введение Минэкономики и запретить отпуск леса без торгов.

«Озвучивание таких вопросов в прямом эфире даст шанс их решению, — надеется собеседник ИА REGNUM, — для этого и нужны прямые эфиры, а не для того, чтобы спрашивать, какие фильмы смотрит глава региона».