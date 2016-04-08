Пермь, 8 апреля, 2016, 09:58 — ИА Регнум. Чайковский городской суд Пермского края вынес приговор по уголовному дело руководителя ООО «КапиталСервис» Алексея Панькова. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частями 3, 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

wallspaper.ru Приговор

Суд установил, что с 2013 года по 2015 год ООО «КапиталСервис» принимало от граждан денежные средства под высокий процент с обещанием выплатить долг по их первому требованию и гарантировало выплату прибыли ежемесячно.

Фактически деятельность ООО «КапиталСервис» Паньков организовал по принципу финансовой пирамиды, рассчитываясь с последующими клиентами за счет денежных средств, полученных у предыдущих клиентов.

Часть денежных сумм, полученных от граждан, направлялась на выплаты процентов по ранее заключенным договорам, часть на рекламу в СМИ, остальное присваивалось организатором финансовой пирамиды. Никакая хозяйственная деятельность обществом не велась. Всего похищены средства на сумму более 3,7 млн рублей.

Суд приговорил Панькова к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 110 тысяч рублей.

Отметим, что на начало 2016 года, по данным главного управления МВД по Пермскому краю, количество пострадавших от деятельности финансовых пирамид в Прикамье превышало 8 тысяч человек. Более 3 тысяч из них были вкладчиками кредитно-потребительского кооператива «Оберегъ» в Перми.

Общий объем причиненного ущерба вкладчикам всех сомнительных кредитно-финансовых организаций, построенных по принципу пирамид, по данным полицейских Прикамья, составляет более 1,5 млрд рублей.