Владивосток, 8 апреля, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Лишь один дальневосточный губернатор может возглавить региональный список «Единой России» на выборах в Государственную думу 2016 года. Электоральный эффект сработает с главой Сахалинской области Олегом Кожемяко, однако при определённом раскладе к нему может присоединиться и губернатор Чукотки Роман Копин. Политолог и директор «Дальневосточного консалтингового центра» Пётр Ханас между тем не исключает, что один руководитель субъекта может до выборов в своём кресле не досидеть, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам политолога, электоральная история Дальнего Востока знает прецеденты нахождения губернаторов в региональных списках как в Госдуму, так и в Законодательные собрания субъектов. Что касается выборов в Госдуму 2011 года, из семи территориальных групп шесть возглавляли дальневосточные губернаторы и мэр. Это была общая тенденция на федеральном уровне: «паровозы-губернаторы» в лидерах списков.

«Надо понимать, что есть два аспекта при выдвижении губернаторов в качестве лидеров списков в Госдуму и Законодательное собрание. Если мы говорим о Заксобрании, то я убеждён, что ответственность за эти выборы должны нести губернаторы. И ответственность должна быть прямая, поскольку выборы губернаторов прошли на всех территориях ДФО, формально они получили легитимность, и им её в период более конкурентных выборов надо доказать. А если они её не доказывают, то здесь логично поднимать вопрос целесообразности таких губернаторов на посту. В этом разрезе пять губернаторов могут возглавить списки «Единой России», — обозначил эксперт.

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Однако, как уверяет Пётр Ханас, не стоит забывать и об электоральной логике. Не на всех дальневосточных территориях доминирует «Единая Россия». А с точки зрения электоральных технологий возглавлять список губернатор должен только там, где есть это абсолютное доминирование. В противном случае эффект от этого «паровоза» будет исключительно административным.

«Там, где есть достаточно плотная рейтинговая сетка оппозиционных партий, а Приморский край как раз в числе таких субъектов, с точки зрения электорального подхода, конечно, абсолютно бессмысленно ставить губернатора, так как это приводит лишь к падению его авторитета», — уверен Ханас.

В итоге, соединив оба принципа, получается конфликт. С одной стороны, губернатор обязан возглавить список, иначе зачем он, собственно, нужен? Но с другой стороны, электоральный анализ диктует обратное.

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«Если говорить о том, кто из действующих губернаторов мог бы возглавить списки в Госдуму, то я могу назвать только одного человека — Олега Кожемяко. При определённых условиях это мог бы быть ещё и Роман Копин, но Чутка будет входить в какую-то территориальную группу. Это с точки зрения электорального эффекта. При этом я не исключаю, что Москва может принять неожиданное решение — у неё есть время до 22 мая — об отставке одного из губернаторов. Это будет шокирующее и несколько неординарное решение, но исключать его возможность я бы не стал. На законодательном уровне, вероятней всего, в спайке с губернаторами пойдут мэры столичных городов. А в некоторых ситуациях не исключено, что мэры, допустим Соколов из Хабаровска, могут возглавить территориальные группы в Госдуму», — подытожил приморский политолог.

Напомним, в единый день голосования в сентябре 2016 года на Камчатке, в Приморье, Амурской области, Еврейской автономной область и Чукотском автономном округе изберут депутатов региональных парламентов.