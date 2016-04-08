Санкт-Петербург, 8 апреля, 2016, 10:01 — ИА Регнум. Петербургский композитор Григорий Корчмар дописал незаконченную финальную часть знаменитого Реквиема Моцарта. Одно из величайших произведение мировой классики впервые прозвучит в завершенном виде в Санкт-Петербургской капелле завтра, 9 апреля. Об этом сообщила пресс-служба капеллы.

mota.ru Нотная тетрадь

Там напомнили, что фуга Amen, которая из-за смерти Моцарта не вошла в окончательный вариант Реквиема, долгое время считалась утраченной и была найдена в Берлине только в 1962 году.

«По неизвестной причине ученик Моцарта Франц Ксавер Зюсмайер, закончивший Реквием после смерти композитора, не стал дописывать Amen и не включил его в окончательную версию сочинения (…) В финале он целиком повторил музыку первой части вместе с двойной фугой», — пояснили в капелле историю создания произведения в том виде, в котором оно знакомо нашим современникам.

Григорий Корчмар решил довести дело Зюсмайера до логического конца и доработал найденный в Берлине фрагмент моцартовского творения. Реквием для солистов, хора и оркестра, вместе с заключительной частью (фуга Amen), впервые прозвучит в капелле в 19:00 9 апреля. Перед началом исполнения Корчмар произнесет для слушателей вступительное слово.