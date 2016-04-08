Москва, 8 апреля, 2016, 10:08 — ИА Регнум. Незаконная игорная деятельность была пресечена правоохранителями Москвы, подпольное казино находилось на одном из этажей башни «Москва-сити», сообщает 8 апреля бизнес-издание «Экономика сегодня».

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Помещение для игр было оборудовано на 58 этаже высотного здания. Полицейские задержали там 16 человек, все граждане доставлены в отделение полиции района. В дальнейшем предстоит выяснить, кто из них является работником казино, а кто — посетителем.

Кроме того, стражам порядка необходимо найти владельца нелегального казино, чтобы привлечь его к уголовной ответственности.

В помещении казино были обнаружены и изъяты 28 игровых автоматов, четыре стола для покера и две рулетки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце марта этого года в Государственную думу поступил новый пакет поправок в законы «О лотереях» и «О госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

Министерство финансов предлагает легализовать бестиражные лотери с помощью аппаратов по распространению билетов и видеолотерейных терминалов. Предполагается, что это позволит побороть теневые азартные игры и коррупцию в лотерейной сфере.