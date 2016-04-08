Архангельск, 8 апреля, 2016, 09:57 — ИА Регнум. Вчера вечером во дворе одного из домов в селе Емецк Холмогорского района Архангельской области на качелях обнаружено тело 14-летнего школьника. По предварительным данным, подросток запутался в веревке и умер от удушения. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

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По данному факту Холмогорским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.