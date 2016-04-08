Иваново, 8 апреля, 2016, 09:56 — ИА Регнум. В Ивановскую область с рабочим визитом пребыла делегация из Молдавии. Стороны обсудили возможности увеличения товарооборота, а также дальнейшие перспективы сотрудничества. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Пресс-служба правительства Ивановской области

Как уточнили в ведомстве, 7 апреля состоялась встреча губернатора Ивановской области Павла Конькова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Молдовы в РФ Дмитрия Брагиша.

Стороны обсудили возможности совместного производства товаров для реализации в Ивановской области и Молдавии, перспективы применения новых механизмов экономического взаимодействия, которые помогли бы снизить цены на продукцию. В ходе встречи Дмитрий Брагиш уточнил, что на Ивановскую область приходится более 5% от общего товарооборота Молдавии с Российской Федерацией. Кроме того, руководитель молдавской делегации высказал заинтересованность в развитии обмена специалистами текстильной и швейной промышленности.

В ходе рабочего визита в Ивановскую область молдавская делегация также ознакомилась с производством на ООО «Нейрософт» и посетила предприятия группы компаний «РИАТ». В Торгово-промышленной палате Ивановской области состоялась презентация продукции предприятий пищевой и легкой промышленности Молдовии. Кроме того, стороны договорились организовать подобную презентацию ивановских предприятий в Кишиневе.