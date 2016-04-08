Москва, 8 апреля, 2016, 09:43 — ИА Регнум. Сегодня, 8 апреля, учащиеся сдают устную часть ЕГЭ по иностранному языку. Сдавать экзамен будут около 800 человек, из них более 100 — выпускники текущего года, сообщается на сайте Рособрнадзора.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Экзамен проходит в 60 субъектах РФ, для его проведения задействовано более 70 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), в каждом ведется видеонаблюдение в онлайн-режиме.

По данным ведомства, подавляющее большинство учащихся будут сдавать экзамен по английскому языку. Кроме того, ЕГЭ будет проведен по французскому, немецкому и испанскому языкам. Напомним, раздел «Говорение» был введен в ЕГЭ по иностранному языку с 2015 года.

Письменный ЕГЭ по иностранным языкам в досрочный период пройдет 9 апреля.

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Как сообщало ИА REGNUM, досрочный период ЕГЭ-2016 проходит с 21 марта по 23 апреля, включая резервные дни. Экзамены в основной период состоятся с 27 мая по 30 июня. 2 апреля в России прошел досрочный ЕГЭ по физике и химии. 1 апреля — по литературе и географии. 30 марта учащиеся сдавали досрочный ЕГЭ по обществознанию, 25 марта — по русскому языку, 23 марта — по информатике и истории. 21 марта — по математике.