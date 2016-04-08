Москва, 8 апреля, 2016, 09:40 — ИА Регнум. Банк России отозвал 8 апреля лицензию у московской расчётной небанковской кредитной организации «Майма» (ООО РНКО «Майма»). Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Центробанк принял решение о применении крайней меры воздействия в связи с неисполнением РНКО «Майма» федерального законодательства и нормативных актов Банка России. РНКО «Майма» замечена в неоднократном нарушении требований закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» на протяжении одного года.

Несоблюдения касались порядка идентификации клиентов РНКО. Организация отступала от правила представления достоверных сведений по операциям, которые подлежат обязательному контролю.

«При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций», — сообщили в пресс-службе.

В организации назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов РНКО «Майма» приостановлены в соответствии с федеральным законодательством. ООО РНКО «Майма» по состоянию на 1 марта 2016 г. занимало 693-е место по величине активов в банковской системе России.

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