Красногорск, 8 апреля, 2016, 09:44 — ИА Регнум. Московская область начала подготовку к посевной кампании, которая в этом году обещает начаться на неделю раньше привычного срока, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия региона Дмитрия Степаненко.

Константин Гуральчук. Пашня 2 тракториста. 1952

По словам министра, начать посевную на неделю раньше в этом году позволяют погодные условия.

«На посевную мы планируем выйти с 17 по 25 апреля в зависимости от местоположения района в области. Погодные условия способствуют раннему началу весенних полевых работ — примерно на неделю раньше обычного срока», — пояснил Степаненко.

Он также отметил, что аграрии готовы и полностью обеспечены семенами и минеральными удобрениями. Сельхозтехника также прошла необходимый осмотр и будет допущена в поля.

«По прогнозам синоптиков, в мае, июле и августе в нашем регионе будет наблюдаться дефицит влажности, поэтому необходимо в оптимальные сроки провести сев яровых зерновых культур. Овес и ячмень на юге области можно начать сеять уже с 15 апреля», — заключил министр.

Как корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства области, региональные власти ставят перед собой задачу производить 500 тысяч тонн зерна в Московской области к 2018 году.