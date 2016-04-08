Вашингтон, 8 апреля, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Американский инвестиционный банк Goldman Sachs из-за низких цен на нефть ухудшил свой прогноз по росту ВВП России в 2016 году, сообщает Bloomberg.

marketexclusive.com Goldman Sachs

Ранее один из крупнейших инвестиционных банков мира прогнозировал рост ВВП на 1,5%, теперь аналитики банка полагают, что рост составит 0,5%.

При этом прогноз на 2017 год остается прежним — к концу первого квартала 2017 года рост экономики России составит 1,5%.