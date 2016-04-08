Самос, Греция, 8 апреля, 2016, 09:27 — ИА Регнум. На острове Самос (Греция) в центре размещение мигрантов начался бунт, сообщает портал i-samos.gr.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

По его данным, недовольство мигрантов вызвано их нежеланием находиться в центре размещения. Они потребовали открыть ворота и выпустить их.

На место прибыли сотрудники полиции и береговой охраны, а также представители ФРОНТЕКС. После переговоров, продолжавшихся два часа, требование мигрантов было выполнено — начальник полиции разрешил открыть ворота.

По информации СМИ, среди мигрантов были провокаторы, которые организовали бунт. Около 250 человек покинули центр и направились в порт, где они надеются сесть на какое-либо судно.

Напомним, по условиям соглашения, заключенного 20 марта между Турцией и ЕС, Анкара взяла на себя обязательства забрать всех мигрантов и беженцев, которые пересекают Эгейское море и незаконно прибывают в Грецию.

В свою очередь, ЕС должен переселить из Турции тысячи сирийских беженцев, а также предоставить Анкаре финансирование, безвизовый режим и возобновить переговоры по принятию Турции в члены ЕС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Европе отказом от дальнейшей реализации соглашения с ЕС о возвращении мигрантов из Европы в Турцию, если Евросоюз не будет выполнять свои обязательства.